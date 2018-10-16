السامبا يخطف لقب “البطولة الرباعية” من التانغو

توّج المنتخب البرازيلي بلقب البطولة الرباعية الدولية الودية التي استضافتها السعودية بعدما تغلب على غريمه الأرجنتيني بهدف نظيف في قمة السوبر كلاسيكو على أرضية ملعب الجوهرة بمدينة جدة.

وسجّل هدف المباراة الوحيد المدافع جواو ميراندا في الوقت بدل من الضائع للمباراة ليحسم منتخب السامبا البطولة لمصلحته، ويواصل استعداداته لخوض بطولة كوبا أميركا والتي تستضيفها الصيف المقبل.

وكانت البرازيل قد تغلبت على مستضيفة البطولة السعودية بهدفين دون مقابل، فيما تجاوزت الأرجنتين منتخب العراق برباعية نظيفة في إفتتاح البطولة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية