اخبار الرياضة

نيجيريا تصعب مهمة منتخبنا في التأهل لأمم إفريقيا 

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص
صعب منتخب نيجيريا من مهمة منتخبنا في التأهل لأمم إفريقيا بعد أن هزمه 3-2، أمس الثلاثاء بصفاقس التونسية، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ليضع قدماً في نهائيات البطولة المقررة بالكاميرون 2019 .
وجاءت أهداف منتخب نيجيريا، عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقتين 14 و81 وأحمد موسى في الدقيقة 17، وتكفل محمد زعبية وأحمد بن علي بتسجيل هدفي ليبيا في الدقيقتين 35 و 74
تصدر منتخب نيجيريا المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه جنوب أفريقيا بـ 8 نقاط، ثم ليبيا بـ 4 نقاط، فيما تحل السيشيل في المركز الأخير بنقطة واحدة .

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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