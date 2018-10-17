نيجيريا تصعب مهمة منتخبنا في التأهل لأمم إفريقيا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

صعب منتخب نيجيريا من مهمة منتخبنا في التأهل لأمم إفريقيا بعد أن هزمه 3-2، أمس الثلاثاء بصفاقس التونسية، في الجولة الرابعة بالمجموعة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا، ليضع قدماً في نهائيات البطولة المقررة بالكاميرون 2019 .

وجاءت أهداف منتخب نيجيريا، عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقتين 14 و81 وأحمد موسى في الدقيقة 17، وتكفل محمد زعبية وأحمد بن علي بتسجيل هدفي ليبيا في الدقيقتين 35 و 74

تصدر منتخب نيجيريا المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، يليه جنوب أفريقيا بـ 8 نقاط، ثم ليبيا بـ 4 نقاط، فيما تحل السيشيل في المركز الأخير بنقطة واحدة .

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