مدرب نيجيريا: منتخب ليبيا قدّم مباراة كبيرة

أثنى مدرب منتخب نيجيريا الألماني جيرنو روهر على أداء المنتخب الوطني بعد مواجهة الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام بالكاميرون العام المقبل، والتي حسمها المنتخب النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأكد روهر أنَّ المنتخب الوطني صعب المِراس، وقدّم مباراة جيدة جداً، اضطر فيها فريقُه للتراجع كثيراً طيلة فترات المباراة، مبيناً أنّ فرسان المتوسط تنقصهم المشاركات المتكررة لزيادة الخبرة، والاحتكاك بمنتخبات كبيرة.

وأوضح المدرّب الألماني أنّ ليبيا بإمكانها التطوّر أكثر، والوصول للبطولات الكبرى، لكنها تلعب كل مبارياتها خارج أرضها، ومحرومة من جماهيرها الغفيرة، الأمر الذي أثر عليها رغم نتائجها الإيجابية في المباريات الماضية أمام السيشل وجنوب أفريقيا.

وأضاف روهر أنَّ فرسان المتوسط كان بإمكانهم التفوق في المباراة بعد إجبارنا على الدفاع، وسجّلوا هدفين بعد التأخّر مرتين، متمنياً تأهّل المنتخب الليبي للنهائيات في مباراتيه المقبلتين.

