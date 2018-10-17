العيساوي مدرباً لفريق رفيق

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت إدارة نادي رفيق اليوم الأربعاء عن تعاقدها مع المدرب التونسي أنيس العيساوي ليقود دفة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي .

بدأ العيساوي مسيرته الرياضيه لاعباً بنادي الأفريقي التونسي .

ومارس التدريب من خلال الإشراف على فرق الفئات السنية لنادي الأفريقي، وتحصل خلالها على العديد من البطولات .

كما درب فرق الأولمبي للنقل، وشبيبة سكرة، ومستقبل سكرة، وخاض تجربه تدريبية مع نادي اليرموك السعودي، ونادي بيش السعودي .

من جهته، دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي رفيق معسكراً خارجياً بمدينة نابل التونسيه مطلع هذا الأسبوع وذلك استعداداً لمنافسات الدوري الليبي المنتظر انطلاقه في 25 من أكتوبر الجاري.

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