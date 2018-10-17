“عمروش” يفتح النار على “الجعفري” ويصفه بالخيانة

طرابلس-العنوان

شن المدرب البلجيكي الجزائري الأصل عادل عمروش هجوما لاذعا ضد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري، واتهمه بالخيانة؛ وذلك في أول تعليق له عقب الأزمة التي دفعته إلى ترك تدريب المنتخب الوطني.

وترك العمروش مهمته قبيل يومين من مواجهة الذهاب في نيجريا يوم السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الخامسة من تصفيات نهائيات أمم أفريقيا التي ستستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وقاد عمروش المنتخب الوطني في مباراة رسمية وحيدة منذ توليه المهمة قبل ستة أشهر، وتعادل فيها مع جنوب أفريقيا في الجولة الثانية من التصفيات.

وقال عمروش في تغريدة له على “تويتر” “الحمد لله لعرفنا قيمة وتاريخ الشعب الليبي الوفي الكريم بطيبته قبل ما عرفنا الوجوه الخائنة في الاتحاد التي لا تمثل شعب الليبي العظيم حفظه الله من كل سوء، وفي الآخر أقول الرجال تعرف قيمة الرجال والرجال معروفين بمبادئهم، وحسبي الله ونعم الوكيل من خونة الجعفرية”، بحسب وصفه.

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