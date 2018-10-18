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الاتحاد الفرعي لكرة القدم يبحث مشاكل الحكام والمراقبين

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الاتحاد الفرعي لكرة القدم اجتماعا مع الحكام والمراقبين استعدادا لانطلاق المسابقات المحلية لجميع الفئات السنية بمقر الاتحاد ببنغازي.

وطرحت الجلسة التي كانت بحضور رئيس الاتحاد الفرعي للعبة قضايا عدة تهم فرع التحكيم، وجاءت بطلب من قبل اللجنة العامة للوقوف على أهم المشاكل التي تواجههم.

ومن أبرز الطلبات التي ركز عليها الحكام والمراقبون هي توفير الأمن والظروف الملائمة لإجراء المباريات بشكل يليق بالكرة الليبية.

وطالب أعضاء اللجنة أيضا بالمصداقية في اختيار المراقبين بمختلف المسابقات وصرف المكافآت المتفق عليها وتبديد العوائق التي من شأنها عرقلة البطولات.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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