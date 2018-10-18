بعد الإصابة.. صلاح يخوض أولى تدريباته مع ليفربول

أجرى المصري محمد صلاح أولى تدريباته مع ناديه الإنجليزي ليفربول بعد تعرضه لإصابة خلال مشاركته مع منتخب مصر في مباراة إي سواتيني، الأمر الذي يشير إلى إمكانية مشاركته في مباراة ليفربول ضد هدرسفيلد السبت المقبل.

وتعد إصابتي صلاح رفقة الهولندي فان ديك هما الأقل خطرا بين اللاعبين، العائدين بإصابات بعد اللعب مع منتخباتهم، خاصة وأنهما عادا مبكرا من فترة المباريات الدولية.

هذا ولا تزال إصابات نابي كيتا وساديو ماني بحاجة للتقييم قبل العودة إلى التدريبات، الذي يعاني من مشكلة في أوتار الركبة، وفق ما ذكر موقع تلغراف البريطاني.

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