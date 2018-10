المتوسط:

أعلن نادي الاتحاد عن استكمال الإجراءات الرسمية لانتقال اللاعب مروان الصويعي إلى صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم قادما من نادي الأولمبي وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الخميس مع إدارة النادي الأولمبي.

وعقد الناديان اتفاقية تعاون في سبيل توطيد العلاقة والحفاظ على جسور التواصل الدائم بينهما بما يحقق مصلحة الناديين ويعزز الروح الرياضية الطيبة بين الطرفين .

