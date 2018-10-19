بوفون يرشح زميله للكرة الذهبية

يرى الحارس الإيطالي المخضرم جان لويجي بوفون أن زميله في بريس سان جيرمان الدولي الفرنسي كيليان امبابي يستحق التتويج بالكرة الذهبية بعد مردوده الكبير في 2018 خصوصا مع المنتخب الفرنسي الذي ساهم في تتويجه ببطولة كأس العالم .

تصريحات بوفون أبرزها موقع ” كالشيو ميركاتو ” الإيطالي الذي نقل عن بوفون قوله بأن امبابي يقارن بكبار النجوم السابقين في ايطاليا كروبيرتو باجيو وديل بييرو وتوتي لكن بوفون يرى في امكانيا امبابي اختلافا يجعله فارقا عن المؤرشحين الآخرين للظفر بالكرة الذهبية كما أن أهدافه الحاسمة خصوصا في المونديال الروسي كفيلة بتوجيه الترشيح نحو اسمه وهو في سن الـ20 سنة فقط

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