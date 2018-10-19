كيلليني يتباهى بتعليمه وينصح اللاعبين

قد يخفى على العدد الأغلب من متابعي كرة القادم بأن المدافع الإيطالي جورجيو كيلليني من اللاعبين القلائل الذين أكملوا دراستهم إلى المرحلة الجامعية، إذ في جعبة كيلليني شهادتان جامعيتان في تخصصي الإدارة والاقتصاد

ومن هذا المنطلق خرج قائد يوفنتوس لتقديم نصيحة لكل لاعبي كرة القدم حول العالم مطالبا إياهم بالتفكير في المرحلة التي ستلي مسيرتهم كلاعبي كرة قدم والتي في الغالب تنتهي مع بلوغ اللاعب سن الـ35، الحياة بعد الاعتزال مهمة جدا في نظر الإيطالي الذي يرى بأن الشهادة الجامعية كفيلة بحماية اللاعب من أخطار الاكتئاب والضائقة المالية التي تأتي نتيجة عدم التفكير في المرحلة التي تلي مسيرة اللاعب

يأتي هذا في الوقت الذي تقول فيه دراسة خاصة بالاتحاد الدولي للاعبين المحترفين إن 13% من اللاعبين فقط يحصلون على تعليم جامعي. ويرى المتوج مع اليوفي بسبع بطولات في إيطاليا أن تفكير اللاعبين بهذه الطريقة ناتج عن عدم تقدمهم الدراسي وعدم تفتح أذهانهم مختتما حديثه بمطالبة اللاعبين بضرورة وضع خطة ما بعد الاعتزال

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