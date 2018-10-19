فينغر يستغل فراغه ويعمل كوسيط

أبدى أرسين فينغر المدرب التاريخي السابق لأرسنال الإنجليزي عزمه على مساعدة باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع الشاب الفرنسي تانجي ندومبيلي لاعب ليون والذي يعتبر من أكثر اللاعبين الواعدين شهرة في الفترة الأخيرة

الخبر لاقى تفاعلا كبيرا في الصحف الفرنسية وكذلك الإنجليزية المهتمة بجديد أخبار فينغر حيث قالت ” ذا صن ” إن فينغر اجتمع مع مدرب الفريق الباريسي لمناقشة التعاقد مع اللاعب وكسب فريق العاصمة خدماته في الوقت الذي يرى فيه آخرون بأن الخطوة التي اتخذها فينغر قد تكون تصديقا على الترشيحات التي حملتها الأيام الماضية حول قرب فينغر من استلام منصب المدير العام لمتصدر الدوري الفرنسي

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