اخبار الرياضة

فينغر يستغل فراغه ويعمل كوسيط

تم النشر منذُ 57 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أبدى أرسين فينغر المدرب التاريخي السابق لأرسنال الإنجليزي عزمه على مساعدة باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع الشاب الفرنسي تانجي ندومبيلي لاعب ليون والذي يعتبر من أكثر اللاعبين الواعدين شهرة في الفترة الأخيرة

الخبر لاقى تفاعلا كبيرا في الصحف الفرنسية وكذلك الإنجليزية المهتمة بجديد أخبار فينغر حيث قالت ” ذا صن ” إن فينغر اجتمع مع مدرب الفريق الباريسي لمناقشة التعاقد مع اللاعب وكسب فريق العاصمة خدماته في الوقت الذي يرى فيه آخرون بأن الخطوة التي اتخذها فينغر قد تكون تصديقا على الترشيحات التي حملتها الأيام الماضية حول قرب فينغر من استلام منصب المدير العام لمتصدر الدوري الفرنسي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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