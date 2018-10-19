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القائد السابق للبايرن متفائل

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال فيليب لام القائد السابق للمنتخب الألماني وبايرن ميونخ بكل ثقة إن فريقه السابق قادر على تجاوز انتكاسته الحالية، ومتوقعا سير الأمور في الاتجاه الصحيح الذي تعوَّد الفريق البافاري على السير فيه

وأضاف لام في تصريحاته لصحيفة بيلد الأمانية بأن الأمور مازالت في بداياتها وأن الفريق قادر على النجاح وإيجاد حل لبدايته السيئة في المسابقة الألمانية، كما لم يفوت القائد السابق الفرصة للدفاع عن القائد الحالي للفريق مانويل نوير الذي يتعرض لحملة انتقادات واسعة بسبب مردوده المتراجع مع المنتخب الألماني حيث اعتبر تراجع مستواه أمرا طبيعيا نظير ابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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