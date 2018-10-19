رومنغيه يطمأن كوفاتش ويدافع عن لاعبيه

مواضيع عديدة تطرق لها الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ الألماني كارل هاينس رومنيغيه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة ولكن استمرار المدرب نيكو كوفاتش في قيادة الفريق رغم النتائج السلبية مؤخرا كان الأبرز من بين كل ماقال خصوصا وأن كل التكهنات كانت تشير إلى اقالة متوقعة للمدرب الكرواتي .

رومنيغيه قالها بصراحة نحن هنا في المؤتمر الصحفي لنحمي لاعبينا وايقاف الأنباء الكاذبة بشانهم بعد تراجع مردودهم مع المنتخب الألماني وكذلط لحماية المدرب نيكو كوفاتش والنادي بشكل عام .

كما تحدث رومنيغيه عن مساهمة لاعبي بايرن في تتويج ألمانيا بمونديال ألفين وأربعة عشر والدور الكبير الذي لعبه الحارس مانويل نوير الذي تطارده الاتهامات بالتخاذل في هذه الآونة كما لم ينسى اسطورة النادي سابقا تثمين الدور الكبير الذي لعبه أريين روبين وفرنك ريبيري

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