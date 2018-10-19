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براعم ترهونة يستعدون للموسم بتجهيزات كاملة

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في ظروف جيدة ومحفزة يواصل نادي الأمل ترهونة للبراعم تدريباته، استعدادا للموسم الجديد بطاقم فني كامل، بقيادة المدير الفني التونسي محمد رزقي .

النادي وفر كل المستلزمات لفئاته السنية الناشئة للمراهنة عليها في قادم الأيام، لتكوين جيل من المحترفين على قواعد وأسس علمية، تنمي من طاقاتهم وترسخ لديهم روح الفريق وتقوي شخصيتهم؛ ليكونوا جاهزين لمواجهة مسابقات، وتحديات مختلفة .

وأكد المدرب المشرف على الفريق أن أهدافهم في هذه المرحلة ليست النتائج، ولن يركزوا على الفوز، أو الخسارة، بقدر تركيزهم على المستوى الجيد والاحتكاك بباقي الأندية، وأن نتائج مشروعهم سوف تظهر على المدى البعيد .

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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