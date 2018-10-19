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ابونوارة : الجمعية العمومية تتحمل مسؤولية خسارة المنتخب

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتقد اللاعب الدولي السابق والمدرب الحال جمال بونوارة في تصريحات خاصة لبرنامج “Live” اداء المنتخب الوطني في مباراتي نيجيريا مشيرا في الوقت ذاته انه على الجميع نسيان المستوى الذي ظهر في جنوب افريقيا وانه لابد من البحث عن الاخطاء في مباراتي نيجيريا ومحاولة تصليحها

كما حمل بونوارة مسؤولية خسارة فرسان المتوسط للجمعية العمومية أولا ومن ثم لاتحاد الكرة واخيرا للطاقم الفني والاداري للمنتخب

كما تطرق خلال حديثه ان يستغرب وبشدة كيف يتم تزكية عمروش في مؤتمر صحفي اثناء مراسم توقيعه ووفيما بعد يصرح اتحاد الكرة بأنه مدرب محاضر ولا يصلح لقيادة المنتخب

واضاف بونوارة ان المسؤليين في ليبيا لا يتقبلو النقد و مقتنعون بسياسة ان لم تكن معي فأنت ضدي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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