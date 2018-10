«السويحلي» يخوض ثالث مبارياته التمهيدية في معسكر تونس

المتوسط:

يخوض فريق السويحلي مساء اليوم ثالث مبارياته الاستعدادية بتونس، بمواجهة فريق اتحاد سيدي بو علي في المباراة التي يستضيفها ملعب النادي القنطاوي، بمدينة سوسة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة مشاركة المنضمين حديثا للفريق الأحمر كمحمد المنقوش وهيثم ضانة، إذ يسعى فريق مدينة مصراتة للوصول للجاهزية الفنية الكاملة قبل انطلاق الموسم الكروي

وتعد المباراة الثالثة للسويحلي في معسكره بتونس، إذ تعادل في المباراة الاولى أمام فريق الاتحاد المنستيري بهدفين لمثلهما، قبل أن يتغلب على متصدر الدوري فريق الملعب التونسي في ثاني المباريات.

