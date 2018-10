لاعبو ليفربول يدعمون ضحايا تسونامي إندونيسيا

المتوسط:

دعم النجم المصري محمد صلاح مع لاعبي نادي ليفربول الإنجليزي في حملة جهود الإغاثة الإنسانية في إندونيسيا، بعد أن ضربها زلزال وتسونامي أسفرا عن مقتل أكثر من 2100 شخصا.

ونشر موقع ليفربول الرسمي صورا لنجوم الفريق وهم يوقعون على القمصان، التي لعبوا بها مباراة نابولي السابقة في دوري أبطال أوروبا.

وسيتم بيع قمصان ليفربول بتوقيع نجوم الفريق الإنجليزي، والتبرع بالعائد المادي الخاص بها لضحايا زلزال جزيرة سولاويسي الإندونيسية، الذي تسبب في تسونامي قوي وترك آثار الدمار في المنطقة بالكامل.

وراح ضحية هذا الزلزال، الذي ضرب الجزيرة في 28 سبتمبر الماضي، أكثر من 2100 شخص، وأصيب ما لا يقل عن 2500 بجروح خطيرة، مع مئات المفقودين.

من جانب آخر، قال المدير الفني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، إنه سينتظر من أجل اتخاذ القرار النهائي بشأن مشاركة مهاجميه المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني أمام هدرسفيلد تاون، السبت، إلى ما قبل اللقاء بحسب لياقتهما البدنية.

