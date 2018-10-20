هيغوايين: “أيام حلوة” في اليوفي.. قبل هذا اللاعب

قال اللاعب الأرجنتيني غزنزالو هيغوايين، الذي يلعب في صفوف نادي ميلان الإيطالي، إنَّه عاش “أياما حلوة” في صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي، وإنّه كان سعيداً بتجربته مع النادي الإيطالي، وإنّ “السيدة العجوز” لم يُقصّر معه أبداً، وإنّ مسؤولي النادي كانوا يقدّرونه ويحترمونه بشكل كبير، قبل أن يكشف أنّ مغادرته للنادي لم تكن برغبته أبداً، فاتحاً الباب واسعا أمام التأويل والتكهنات، قبل أن يطل ثانية ليقول ما حدث على نحو أكثر وضوحاً.

ويقول هيغوايين إنّه بمجرد تعاقد نادي يوفنتوس مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مُهاجِم نادي ريال مدريد الإسباني، بصفقة وصلت إلى نحو مائة مليون يورو في شهر يوليو الماضي، فإنّ الأوضاع تغيّرت بصورة كبيرة، على صعيد العلاقة بين هيغوايين والنادي الإيطالي، قبل أن يُبلغوه رسميا بأنهم يبحثون له عن حل، وأنه لم يعد له مكاناً في تشكيلة “السيدة العجوز”، بحسب ما قاله اللاعب الأرجنتيني لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية في وقت متأخّر ليل الجمعة.

وفي الفترة الماضية التي لعب فيها هيغوايين مع نادي ميلان الإيطالي، ظهر بصورة جيدة جداً، وسجّل ستّة أهداف حتى الآن، إضافة إلى تمريرة حاسمة أثمرت هدفاً، علما أنَّ رونالدو قد صام عن التهديف لنحو ثلاث مباريات، قبل أن يتمكّن من التسجيل، إذ أن رونالدو البالغ من العمر 34 عاماً قد جُوبه بحملة تشكيك واسعة بجدوى التعاقد معه، بسبب تقدّمه في السن، إضافة إلى “ظهوره المُخيّب” مع نادي ريال مدريد في آخر موسم له، كما أنّه لم يُقدّم أداءً مُقنعا مع منتخب البرتغال في مونديال روسيا.

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