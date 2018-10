قال نادي نجوم السلماني إن سبب انسحاب نظيره التعاون، في الدقيقة 75 من زمن المباراة الودية التي أقيمت أمس الجمعة على ملعب شهداء بنينا هو شعوره بالإحراج خلال المواجهة.

وأضاف النادي، «أن فريقه أحرج نظيره التعاون مما جعل مدربه التونسي عمر الذيب يأمر فريقه بالانسحاب فى الدقيقه 75 بدون أى سبب يذكر».

انسحب فريق التعاون أمام منافسه نجوم السلماني، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد 2018 /2019.

وفرض فريق نجوم السلماني التعادل الإيجابي بهدف لمثله على المباراة حتى الدقيقة 18 من عمر الشوط الثاني، قبل أن يطالب المدرب عمر الذيب، المدير الفني لفريق التعاون بوقف المباراة، ويطلب من لاعبيه مغادرة الميدان رفضا للخشونة الزائدة التي فرضها نجوم السلماني على المباراة.

يذكر أن هدف التعاون أحرزه لاعبه منذر عون في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، قبل أن ينجح فريق نجوم السلماني في إدراك التعادل في الدقيقة الثانية من عمر الشوط الثاني.

The post «نجوم بنغازي»: أحرجنا التعاون حتى الانسحاب من المواجهة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية