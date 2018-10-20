السويحلي ينهي استعداداته بتونس

أمطر السويحلي شباكَ اتحادِ سيدي بو علي التونسي بسباعيّةٍ نظيفة في آخر مبارياته التحضيريّة بتونس ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز.

وسجّل أهدافَ السويحلي كلٌّ من البرازيلي ماثيوس هدفين، والمحترف البرازيلي الآخر أوثيمار هدفا وحيدا، فيما تقاسم باقي الأهداف أحمد أبو دبوس ومحمد الغويل ومحمد المنقوش ويوسف عوينة.

وكان السويحلي قد خاض مباراتين وديتين ضمن معسكره التحضيري في تونس، فتعادل مع الاتحاد المنستيري بهدفين لمثلهما، فيما تغلّب على الملعب التونسي في المباراة الثانية.

هذا ويغادر السويحلي العاصمةَ التونسية متَّجها لمصراتة لاستكمال المرحلة النهائية ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الكروي.

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