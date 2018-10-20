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السويحلي ينهي استعداداته بتونس

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أمطر السويحلي شباكَ اتحادِ سيدي بو علي التونسي بسباعيّةٍ نظيفة في آخر مبارياته التحضيريّة بتونس ضمن استعداداته لانطلاق الدوري الممتاز.

وسجّل أهدافَ السويحلي كلٌّ من البرازيلي ماثيوس هدفين، والمحترف البرازيلي الآخر أوثيمار هدفا وحيدا، فيما تقاسم باقي الأهداف أحمد أبو دبوس ومحمد الغويل ومحمد المنقوش ويوسف عوينة.

وكان السويحلي قد خاض مباراتين وديتين ضمن معسكره التحضيري في تونس، فتعادل مع الاتحاد المنستيري بهدفين لمثلهما، فيما تغلّب على الملعب التونسي في المباراة الثانية.

هذا ويغادر السويحلي العاصمةَ التونسية متَّجها لمصراتة لاستكمال المرحلة النهائية ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الكروي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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