نيمار يبكي بحرقة.. وبرشلونة “دار الحولة”

خلافاً لكون “أغلى لاعب في العالم” قد سجّل مع ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان 11 هدفاً في 11 مباراة لعبها، وخلافاً أيضا لـ”الصورة الوردية” التي يرسمها البرازيلي نيمار دا سيلفا لنفسه، وعلاقته بإدارة “حديقة الأمراء”، فإنَّ الحقيقة تبدو في مكان آخر تماما، فالنجم البرازيلي يحاول بـ”إلحاح” العودة إلى ناديه السابق برشلونة؛ الذي غادره في يوليو 2017 بصفقة شغلت وحبست أنفاس العالم، ووصلت إلى نحو 220 مليون يورو، لكن أحداً لا يؤكد رغبة اللاعب، باستثناء تقارير وتسريبات صحفية.

وبحسب صحف فرنسية وإسبانية فإنّ نيمار “ليس سعيداً”، وتنسب هذه الصحف لرئيس النادي الإسباني ماريا بورتوميو “الإيعاز سراً” لمسؤولين في النادي مفاتحة نيمار أو وكيل أعماله بشأن العودة إلى برشلونة، لكن رئاسة النادي لا تريد أن تكون الاتصالات علنية، فيما صدر موقف رسمي آخر من برشلونة، جاء على لسان نائب الرئيس خوردي كاردونير، الذي نفى تماما وجود أي توجه لإعادة التعاقد مع نيمار، حيث تنسب الصحف للأخير أنه “بكى بحرقة” قبل شهرين أمام وسطاء مقربين من برشلونة رغبة بالعودة، وأنه أقرّ مرارا خلال اللقاء بأنه ليس سعيداً في “حديقة الأمراء”.

ووفق بنود عقد نيمار مع باريس سان جيرمان، فإنه يتضح وجود بند يسمح للاعب بعد مرور عام على تعاقده بالانتقال إلى أي نادٍ يرغب به مقابل القيمة ذاتها التي دفعها النادي الفرنسي، على أن تقل القيمة بعد عامين من التعاقد، إذ قد يتلقى اللاعب البرازيلي عروضا متعددة صيف العام المقبل بعد أن يكون قد أمضى نحو عامين في باريس، علما أنّه قد ترددت تقارير عن نيّة نادي ريال مدريد، هو الآخر، التعاقد مع نيمار، الذي تحوّل خلال مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، إلى مادة للسخرية العالمية، بعد تعمّده السقوط على نحو مبالغ به.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية