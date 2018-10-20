الزمن متوقف في ريال مدريد عند.. 1985

“تشاؤم كبير”، و”شائعات”، و”تسريبات”، باتت تسيطر على الأجواء العامة داخل أسوار نادي ريال مدريد الإسباني، الذي تراجع إلى المركز الرابع في ترتيب الدوري، وسط مخاوف من أن النادي الموصوف بـ”الملكي” بين أنصاره ومشجعيه، قد سافر إلى الماضي، ليعيش الأزمة نفسها التي عاشها النادي عام 1985، وهو عام يعدّه المدريديون كارثة كبيرة حلّت عليهم، إذ يعاني ريال حتى لحظة كتابة هذا التقرير، من مرور 409 دقائق دون أن يهزّ شباك الفرق التي يواجهها في الدوري الإسباني، وهو رقم قريب جداً من “الرقم القياسي المشؤوم” للريال عام 1985، حين مرّت 496 دقيقة دونَ تسجيل أي هدف، ضمن سلسلة “أرقام سيئة” حصلت ذلك العام لـ”الملكي”.

الشائعات داخل ريال مدريد طالت في اليومين الأخيرين مصير المدرب الإسباني غولن لوبتيغي، الذي انتقل لتدريب النادي الإسباني في شهر يونيو الماضي، وهو أمر كلفه الإعلان عنه، موقعه كمدير فني لمنتخب إسبانيا قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات نهائيات بطولة كأس العالم، والذي استضافتها روسيا بين منتصف شهري يونيو ويوليو الماضيين، لكن لوبتيغي يقول إنّه مرتاح مع “الملكي”، وإنّ أحداً لم يفاتحه بأيّ أمر سلبي، وإنّ إدارة النادي متفهمة بأن الفرق الكبير تمرّ عادة بمرحلة يضطرب فيها أداؤها، وأنه يعمل على حلّ مشكلة “العقم التهديفي” خلال المواجهات المقبلة.

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