المتوسط:

نفى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، الشائعات التي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن عودته مرة أخرى إلى برشلونة الإسباني ناديه السابق.

وربطت العديد من التقارير الصحفية في إسبانيا، نيمار بالعودة إلى برشلونة مرة أخرى بعد رحيله في عام 2017.

وقام النجم البرازيلي بنشر مقطعاً للفيديو عبر موقعه الرسمي ينفي صحة هذه الأخبار، ووضع في الفيديو أغلفة صحيفتي “موندو ديبورتيفو” و”ا س” الإسبانيتين وعلق عليهما: “أخبار كاذبة”.

وكان جوردي كاردونر، نائب رئيس برشلونة نفى جميع التقارير الصحفية التي ربطت نيمار بالعودة إلى البارسا مرة أخرى.

ولعب نيمار مع برشلونة منذ عام 2013 وحتى رحيله في عام 2017 للنادي الباريسي بمبلغ 222 مليون يورو، وشارك بقميص البلوجرانا في 186 مباراة، مسجلاً 105 هدفاً وصنع 77 أخرين في جميع المسابقات.

The post نيمار ينفي أنباء عودته إلى برشلونة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية