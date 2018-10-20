تونس تطيح بالبنزرتي عن قيادة “نسور قرطاج”

أطاح الاتحاد التونسي لكرة القدم في وقت متأخر ليل السبت على نحو مفاجئ للأوساط الرياضية في الشارع التونسي بالمدير الفني للمنتخب التونسي لكرة القدم فوزي البنزرتي بعد أن أشرف على منتخب “نسور قرطاج” ثلاث مباريات فقط لعبها المنتحب منذ نهاية نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، والذي استضافته روسيا بين منتصف شهري يونيو ويوليو الماضيين، فيما قرر الاتحاد التونسي تكليف مراد العقبي، وماهر الكنزاري، علما أن تونس تأهلت تحت قيادة البنزرتي إلى كأس الأمم الأفريقية العام المقبل في الكاميرون.

واكتفى الاتحاد التونسي لكرة القدم ب”تغريدة” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لإعلان قرار الإقالة الذي يأتي بعد نحو شهرين من إقالة مدرب وطني آخر هو نبيل معلول الذي أخفق في تحقيق أي إنجاز لتونس في نهائيات كأس العالم بعد مغادرة الدور الأول من المونديال، ومن دون أي نتيجة إيجابية، فيما لم تصدر أي توضيحات بشأن قرار إبعاد البنزرتي عن “نسور قرطاج”، خصوصا وأن منتخب تونس قد حقق 4 انتصارات متتالية كان آخرها على منتخب النيجر.

يُشار إلى أن للبنزرتي مسيرة تدريب حافلة لأندية المقدمة في تونس والمغرب، وقد نال العديد من الألقاب مع الأندية التي أشرف عليها على مدى العقدين الماضيين، وسط توقعات بانتقاله لتدريب أحد الأندية الكبيرة في الدوري التونسي، لكن من دون معلومات بخصوص وجهته المقبلة.

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