تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ليونيل ميسي

أعلن برشلونة الإسباني عبر موقعه الرسمي أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق سيغيب لمدة ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة إشبيلية التي انتهت (4-2) للبرسا في الليجا.

وتعرض ميسي للإصابة لدى انطلاقته في الناحية اليمنى بالملعب، ثم اصطدامه بفاسكيز لاعب إشبيلية ليسقط على مرفق ذراعه الأيمن حيث شعر اللاعب بألم شديد نتيجة سقوطه على الأرض.

وأوضح برشلونة في بيان رسمي أن الفحوصات الطبية أكدت إصابة ميسي بكسر في ذراعه، وقد يغيب “البرغوث” عن 6 مباريات حال تأكد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع كالتالي:

1- إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم 24 أكتوبر.

2- ريال مدريد في الدوري الإسباني يوم 28 أكتوبر.

3- ديبورتيفو ليونيسا في كأس ملك إسبانيا يوم 31 أكتوبر.

4- رايو فاليكانو في الدوري الإسباني يوم 3 نوفمبر.

5- إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم 6 نوفمبر.

6- ريال بيتيس في الدوري الإسباني يوم 11 نوفمبر.

وبعد ذلك، سيكون هناك فترة توقف دولي، وبالتالي قد يعود برشلونة إلى الملاعب في مباراة أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو يوم 24 نوفمبر المقبل، بالأسبوع الـ13 من الدوري الإسباني.