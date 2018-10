المتوسط:

توج نادي الاتحاد للسباحة بلقب بطل ليبيا للسباحة، وذلك بعد فوزه بـ12 قلادة مختلفة في بطولة ليبيا للسباحة داخل الأحواض التي أقيمت في مدينة مصراتة.

وحصد الاتحاد في اليوم الأول 5 فضيات و5 ذهبيات، فيما حقق في اليوم الثاني والأخير قلادتين ذهبيتين.

وقال السيد منذر ساسي، مدرب الفريق، إنه بعد الحصول على أغلب الألقاب المحلية “فأننا نتطلع لتحقيق القاب دولية خلال المشاركات الخارجية الدولية”.

