أقيمت السبت بمضمارِ المدينة الرياضية بطرابلسَ منافسات بطولة ليبيا لألعاب القوى للميدان والمضمار لجميع الفئات بمشاركة قرابة 70 رياضيا يمثلون 12 ناديا من مختلف مناطق ليبيا.

يذكر أنه قد نظمت بطولات للمناطق لتحديد المتأهلين للنهائيات والمشاركة في البطولة الليبية.

