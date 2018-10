إصابة ميسي أمام إشبيلية تُغيبه عن الكلاسيكو المُنتظر

كشف نادي برشلونة غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي لمدة 3 أسابيع عن الملاعب، جراء الإصابة التي تعرض لها أمس السبت خلال مباراة فريقه أمام ضيفه إشبيلية في الأسبوع التاسع من “الليغا”.

وبهذه الإصابة، سيغيب ميسي عن مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الجولة العاشرة يوم 28 أكتوبر الجاري، حيث أفادت الصفحة الرسمية لنادي برشلونة الإسباني على “تويتر” في بيان بأن:

“أطباء نادي برشلونة يؤكدون إصابة ليو ميسي بكسر في عَظْمة نصف القطر لذراعه الأيمن”.

وتابع البيان:

“من المتوقع غيابه عن الملاعب لمدة قد تصل إلى 3 أسابيع”.

في سياق متصل قال ارنستو بالبيردي مدرب برشلونة:

“إنها خسارة كبيرة، نعرف ما يقدمه لنا وما نفتقده في ظل عدم وجوده، يجب أن نتعامل مع الموقف وسنكون على أتم الاستعداد”.

مضيفاً:

“من الواضح أن غيابه سيكون مؤثرا، لكننا سنتأقلم ولدينا الموارد، على الرغم من أننا سنواجه بعض الفرق الصعبة”.

