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هاميلتون ينطلق في صدارة تجارب جائزة أميركا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سينطلق البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس من المركز الأول بعد تصدّره التجارب الرسمية لجائزة أميركا الكبرى للفورمولا وان.

وتقدّم هاميلتون على سائق فيراري الفلندي كيمي رايكونين، فيما حلَّ منافسه سائق فيراري الآخر الألماني سبستيان فيتيل في المركز الخامس بعد معاقبته بالتراجع ثلاث مراكز، بسبب عدم إبطاءِ سرعته أمام الأعلام الحمراء.

وينطلق بذلك السائق البريطاني من المركز الأول للمرة الحادية والثمانين في تاريخه، والتاسعة ضمن انطلاقاته هذا الموسم، ليكون على بعد ثماني نقاط من الفوز بلقب بطولة العالم، ويبقى على مقربة من أن يصبح ثالث سائق يفوز بخمسة ألقاب على الأقل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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