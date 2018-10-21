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ديربي “ديلا مادونينا” يعود للأنظار في المياتزا

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيكون ديربي ميلانو بين إنتر وميلان الحدث الأهم في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي في صدام سيشهد له العالم أجمع باعتباره واحدا من أبرز ديربيات العالم الكروية.

وسيدخل الإنتر ثالث الترتيب اللقاء وهو في كامل استعداداته للديربي، فالانتصارات تواصلت بعد خيبات الجولة الأولى وسباليتي أصبح يعي جيدا بأن تعثراته في الكالشيو وإن تواصلت لكان الإنتر في وضع صعب، لكن الإنتر أصبح أكثر واقعية وجنيا للانتصارات في كل من الدوري ودوري الأبطال.

أما الميلان فيأمل حسم الديربي بقيادة غاتوزو للاقتراب من الصدارة بما أنه يملك مباراة مؤجلة، وأداء الفريق في تقدم متواصل، الروسونيري سيعتمدون على الإسباني سوسو والإيطالي بونافينتورا في خط الوسط للوصول لمرمى حارس الانتر هاندانوفيتش.

وترجح الكفة ولو بشكل بسيط في المواجهات الرسمية في تاريخ مواجهات الفريقين لمصلحة النيراتزوري حيث حسم الإنتر ثماني وسبعين مرة قمة دي مادونينا بفارق انتصارين فقط عن ميلان.

لتتجه الأنظار صوب جوزيبي مياتزا لأن المباراة يستضيفها إنتر ميلانو ، لكن الميلانيستا سيؤكدون أن السان سيرو كما يحبون أن يطلقوا عليه سيكون مسرحا لعودة ديربي الغضب لسابق عهده وتأكيد الإنتصارات.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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