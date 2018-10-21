إسمان يتقدمان بقوة.. ل”إنقاذ الملكي”.. من يجرؤ؟

218TV|خاص

لم تتردد صحيفة “ذي صن” البريطانية في عددها الصادر اليوم الأحد في القول إن إدارة نادي ريال مدريد الإسبانية قد بدأت بصورة حثيثة التفكير ب”بديل قوي وموضوعي” للمدرب الإسباني غولين لوبتيغي الذي يبدو أنه يعيش فعلاً أيامه الأخيرة رغم تمسك العديد من اللاعبين به خلال اليومين الماضيين، لكن يبدو أن الخسارة من ليفانتي أمس قد أملت على إدارة النادي الملكي تسريعاً في بحث خيارات مدرب جديد فيما يعيش النادي المدريدي ما بدا أنه “أسوأ أزمة” منذ عام 1985.

الصحيفة البريطانية تقول إن مدرب أرسنال السابق آرسين فينغر قد بات تحت رادار إدارة النادي الملكي لاستدعائه ل”المهمة الصعبة”، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن أصبح “الريال” في المركز الخامس، ونزف العديد من النقاط التي يُسْتبعد معها أن ينافس الملكي على لقب الدوري هذا الموسم، علما أن الصحيفة البريطانية تطرح أيضا اسم أنطونيو كونتي لخلافة لوبتيغي، لكن الصحيفة لا تنقل موقف فينغر أو كونتي فيما لو جرى تكليفهما رسميا، خصوصا وأن النادي الإسباني حاليا يمر بأزمة عصيبة، ولا يوجد مدرب قادر على المحازفة بسمعته في التدريب مع نادٍ يعاني بشدة.

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