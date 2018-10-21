رسمياً.. ميسي سيغيب عن الكلاسيكو

أعلن فريق برشلونة الإسباني أن نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، سيغيب عن مباراة الكلاسيكو المقررة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد يوم 28 من الشهر الجاري، وذلك بسبب الإصابة.

وقال برشلونة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن ميسي خضع لفحوصات طبية أظهرت تعرضه لكسر في ذراعه، إثر سقوطه على الأرض خلال مباراة الفريق أمام إشبيلية، مساء أمس.

وأضاف “الوقت التقريبي لغياب ميسي عن الملاعب هو 3 أسابيع”، ما يعني غيابه عن مباراتي الفريق أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب الكلاسيكو الذي سيغيب عنه للمرة الأولى منذ 10 سنوات.

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