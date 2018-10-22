“الملكي” يتخبط.. التضحية بمودريتش؟

218TV|خاص

رجّح موقع “دياريو غول” أن يُبرم نادي ريال مدريد الإسباني، الذي يعيش “أسوأ أيامه”، صفقة مع نادي إنتر ميلان الإيطالي على نحو تبادلي، بحيث ينتقل “أفضل لاعب في العالم” اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش إلى صفوف النادي الإيطالي في فترة الانتقالات المقبلة، على أن ينتقل اللاعب الأرجنتيني في صفوف ميلان ماورو إيكاردي، علما أن الأخير سبق له أن أعلن رغبته البقاء في “الكالتشيو” الإيطالي، لكن وسائل إعلام إيطالية كشفت أن النادي الإسباني مهتمّ جداً بصفقة من هذا النوع، مع رغبة من مودريتش بالرحيل عن “الملكي”.

وبحسب الموقع الرياضي الدولي؛ فإنَّ النادي الإسباني سمع أجوبة غير مباشرة من ميلان، بشأن قيمة اللاعب الأرجنتيني التي تصل إلى نحو مائة مليون يورو، علما أن هذا الرقم أعلنه النادي الإيطالي قبل أكثر من عام، دون أن يُعْرف ما إذا كان سيطالب به مجددا، لكن التسريبات تشير إلى أن ما سيعرضه ريال مدريد هو 40 مليون دولار مع السماح بانتقال مودريتيش، فيما لا تزال هذه الصفقة المسربة بدون أي تعليق من جانب النادي الإيطالي.

وحذّر مقربون من نادي ريال مدريد الإسباني من إتمام الصفقة، في وقت يعاني فيه بشدة بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، ومسيرة نزف النقاط التي وضعته حاليا في المركز الخامس، وهو ما يعني نظريا عدم قدرته الظفر بلقب “الليغا” هذا الموسم.

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