اخبار الرياضة

حفل تكريم لأبطال ماراثون الزنتان

تم النشر منذُ 29 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم ماراثون الزنتان في نسخته الثالثةِ المنَظَّمُ من قِبلِ المستشفى العسكريّ بالمدينة بعدَما أكمل الخمسةُ والسبعون متسابقا المسارَ المحدَّد لهم البالغَ ثمانين كيلومترا والذي انطلق من منطقة المنحار وصولا إلى مطار الزنتان نقطةِ الختام ..

وأكملوا المشاركون المسيرةَ بكلِّ مراحلِها إلى آخر السباق، ليجدوا جمهورا في انتظارهم لتحيّتهم وحفلا لتكريمهم والإشادةِ بمجهودهم,, وقُدِّمت الجوائزُ لأصحاب المراكزِ الأولى من مختلف الفئاتِ العمريّة ..

تحصّل على الجائزة الأولى من فئة ما فوق العاشرة مالك برق الناب، فيما أحرز المرتبةَ نفسَها لما فوق العشرين البوصيري عبد السلام البوصيري، وما فوق الأربعين عبد المجيد غيث، وما فوق الستين خليفة فنير..

ورَغمَ الانسحاباتِ العديدةِ التي شهدها السباقُ في كلِّ المراحل، غيرَ أنّ النسخةَ الثالثةَ من ماراثون الزنتان تُعتبر ناجحةً بفضل تضافر الجهودِ وتقديمِ الدعمِ لكلِّ المشاركين..

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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