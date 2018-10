رقم قياسي جديد لـ رونالدو يضعه على قمة أفضل الهدافين في العالم

استمر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في ممارسة هوايته بتحطيم الأرقام القياسية، وزيادة رصيده التهديفي، ليصبح أول لاعب يسجل 400 هدف في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى لكرة القدم.

حيث أحرز رونالدو هدفه اليوبيلي رقم 400 بقميص فريقه الجديد يوفنتوس، وفي مرمى ضيفه جنوى، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإيطالي، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف في الكالتشيو و400 هدف في الدوريات الخمسة الكبرى.

هذا ويتفوق رونالدو بفارق 11 هدفا على غريمه التقليدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يحتل مركز الوصافة في جدول ترتيب أفضل الهدافين، برصيد 389 هدفاً، سجل جميعها مع فريقه برشلونة.

يُذكر أن النجم البرتغالي قد بدأ مسيرته الحافلة بالانتصارات والجوائز والأهداف، مع مانشستر يونايتد عام 2003، حيث أحرز 84 هدفا بقميص الشياطين الحمر، ومن ثم انتقل رونالدو عام 2008، إلى صفوف ريال مدريد، وأصبح الهداف التاريخي للنادي برصيد 311 هدفا، أحرزها خلال 292 مباراة فقط، قبل أن ينتقل إلى صفوف يوفنتوس الصيف الماضي مقابل 105 ملايين يورو.

