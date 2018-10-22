التعادل يخيم على لقاء الأخضر والتحدي ودياً

البيضاء 22 أكتوبر 2018 (وال) – خيم التعادل الإيجابي بهدف لمثله اللقاء الودي الذي جمع بين فريقي الأخضر وضيفه التحدي، وذلك ضمن سلسلة المباريات التي يجريها الفريقان استعداداً وتحضيراً للبطولة المحلية .

اللقاء الودي بين الفريقين الذي جرى – أمس الأحد – توسطه الحكم المنجي بوشكيوة واحتضنه ملعب شيخ الشهداء في مدينة البيضاء ، تبادل فيه الفريقان الهجمات وحاول كل منهما الوصول إلى مرمى الأخر خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي بينهما.

في الشوط الثاني ومع بدايته بادر فريق التحدي الضيف بالتسجيل وذلك عبر مهاجمه الوافد الجديد للفريق محمد عياد ، واستمر اللعب على هذه النتيجة طوال الشوط الثاني أذ كانت الأفضلية نسبية للأخضر الباحث عن تعديل الكفة .

وفي الدقائق الأخير من زمن المباراة يتمكن المهاجم محمد الدرسي الشهير بـ ” نملة ” من تعديل النتيجة إثر تلقيه للتمريرة البينية التي لعبها له زميله عمر شحات، لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة.( وال – البيضاء ) س أ/ ع ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال