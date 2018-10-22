“صورة” تكشف تفاصيل إصابة ميسي المروعة في مباراة إشبيلية

تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة لإصابة خطيرة خلال المباراة التي جمعت البارسا بنظيره إشبيلية أمس الأول السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” وانتهت بفوز برشلونة بنتيجة 4-2 على ملعب “كامب نو”.

وكشف التشخيص الطبي لإصابة النجم الأرجنتيني عن كسر في نصف قطر ذراعه الأيمن نتيجة للسقوط الخاطئ الذي تعرض له لاعب برشلونة في إحدى الكرات المشتركة مع لاعب إشبيلية.

وحدد الجهاز الطبي لفريق برشلونة مدة غياب ميسي عن البلوجرانا مبدئياً بـ3 أسابيع لكن قد يمتد الأمر إلى 5 أسابيع للوصول إلى عملية الشفاء التام وعدم وجود أية مضاعفات مفاجئة على الإصابة.

كما طالبت إدارة فريق برشلونة الجهاز الطبي بتسريع البرنامج العلاجي للنجم ميسي في غضون 3 أسابيع قادمة.

ودخل الأرجنتيني ليونيل ميسي في تحدٍ خاص مع نفسه بالعودة بعد أسبوعين من الإصابة بتكثيف البرنامج العلاجي.

جدير بالذكر أن ليونيل ميسي بدأ البرنامج العلاجي على إصابته اليوم، الاثنين، بالمدينة الرياضية “خوان جامبر”.

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