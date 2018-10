المتوسط – سامر أبو وردة

كلف اتحاد الكرة، فوزي العيساوي، بقيادة المنتخب الوطني خلال مواجهة سيشل القادمة، بالإضافة إلى تعيين “أبو بكر باني”، مساعدا له.

وقال فوزي العيساوي في تصريحات تليفزيونية أمس الإثنين، إن قيادة المنتخب “واجب وطني” لا يمكن التخلف عنه. وأضاف “العيساوي” ، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من زميله السابق، أبوبكر باني يبلغه فيه بتكليفه بقيادة المنتخب الوطني في مباراة السيشل، لافتاً إلى أنه لم يتفق بعد مع اتحاد الكرة عن المدة التي سيقود فيها المنتخب، متوقعا أن تكون مدة طويلة.

ولفت “العيساوي”، إلى أنه يتوجب على اتحاد الكرة أن يراسل إدارة نادي النصر بشأن التكليف، متوقعا عدم رفضها لـ”النداء الوطني”، بحسب قوله، وأوضح أنه لايزال يشرف على فريق النصر لحين إيجاد البديل، ووضع خطته لقيادة “فرسان المتوسط”.

The post “فوزي العيساوي” مدربا للمنتخب الوطني و”أبوبكر باني” مساعدا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية