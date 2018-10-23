رونالدو يخطف الأنظار بساعة باهظة الثمن

لايزال كريستيانو رونالدو يخطف الأضواء في كل ظهور له وهذه المرة خارج المستطيل الأخضر.

وجذبت الساعة التي ارتداها النجم البرتغالي أثناء المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مانشستر يونايتد واليوفي عدسات الصحفيين وأثارت فضولهم مما دفعهم للبحث عن قيمتها التي قُدّرت بمليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه استرليني.

ويرجع الثمن الباهظ للساعة لاحتوائها على العديد من الجواهر الثمينة كالزمرد والماس الأبيض اللامع.

ويُشار إلى أن رونالدو من أكثر الرياضيين ثراءا في العالم إذ تقدر ثروته وفقًا لما ذكره موقع “سيلبريتي نت ورث” بـ400 مليون دولار أميركي.

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