اخبار الرياضة

رونالدو يخطف الأنظار بساعة باهظة الثمن

تم النشر منذُ 40 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لايزال كريستيانو رونالدو يخطف الأضواء في كل ظهور له وهذه المرة خارج المستطيل الأخضر.

وجذبت الساعة التي ارتداها النجم البرتغالي أثناء المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة مانشستر يونايتد واليوفي عدسات الصحفيين وأثارت فضولهم مما دفعهم للبحث عن قيمتها التي قُدّرت بمليون وثمانمائة وخمسون ألف جنيه استرليني.

ويرجع الثمن الباهظ للساعة لاحتوائها على العديد من الجواهر الثمينة  كالزمرد والماس الأبيض اللامع.

ويُشار إلى أن رونالدو من أكثر الرياضيين ثراءا في العالم إذ تقدر ثروته وفقًا لما ذكره موقع “سيلبريتي نت ورث” بـ400 مليون دولار أميركي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك