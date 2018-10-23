الأهلي لتأكيد الانتصار والترجي للعودة في المسار

تقترب نسخة رابطة الأبطال الأفريقية لهذا الموسم من البوح بآخر الواصلين للنهائي المرتقب، إذ يستضيف الترجي الرياضي التونسي بريميرو دي اغوستو الأنغولي في ملعب رادس ضمن إياب النصف النهائي للبطولة، ويحل الأهلي المصري ضيفا على وفاق سطيف الجزائري.

شيخ الأندية التونسية شهد حالة من التذبذب في الآونة الأخيرة بإقالة مدربه خالد بن يحيى وبتراجع مستواه في البطولة المحلية بقبول أهداف على ملعبه في آخر المباريات، وفي الوقت نفسه سيدخل الفريق الأنغولي اللقاء بفوز في الجراب أحرزه على أرضه وبين جماهيره بهدف نظيف، مما سيصعب مهمة الفريق العربي المطالب بتسجيل أكثر من هدف ومحاولة منع الخصم من زيارة شباكه خاصة بحضور أربعين ألف متفرج من أحباء الفريق العاصمي وهو عدد التذاكر التي سمحت بها السلطات التونسية لجمهور الترجي.

أما اللقاء العربي الخالص سيحل فيه كبير أندية أفريقيا بثماني ألقاب في الخزائن الأهلي المصري ضيفا على وفاق سطيف الجزائري وفي الحصيلة هدفان نظيفان وقعهما في معقله، ليكون على صاحب الأرض أن يسجل ثلاثة أهداف على الأقل تؤمن له بطاقة العبور للنهائي، أما الضيف الذي سيكون حاضرا بلاعبه المخضرم أحمد فتحي سيضمن التأهل حتى وإن خسر بهدف نظيف.

نصف نهائي أفريقي يغلب عليه الطعم العربي بامتياز، ومهما تكن نتيجة المباريات بين الفرق مصرية كانت أو جزائرية أو تونسية يكفي جمهور لغة الضاد أن النهائي ربما يكون عربيا خالصا.

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