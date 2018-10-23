“العجوز” يعود إلى “الريال” بسن 36 عاماً

218TV|خاص

نقلت إذاعة “كادينا كوبي” الإسبانية عن مصدر لم تسمه داخل إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بأن حل مشكلة العقم التهديفي طيلة المباريات الست الماضية يمكن أن يحلها “تعاقد مؤقت” مع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي يحرز تألقا لافتا مع نادي لوس أنجلوس غالكسي في دوري الولايات المتحدة الأميركية لكرة القدم في الأسابيع الثلاث الأخيرة، الأمر الذي أعاده إلى أذهان إدارات الأندية والمدراء الفنيين لتلك الأندية، علما أن “أبرا” الذي مر بمرحلة اضطرابية كبيرة في العامين المقبلين قد وصل إلى سن السادسة والثلاثين.

وبحسب الإذاعة الإسبانية فإن التعاقد الذي لم تتحدد مدته أو قيمته يمكن أن يحصل بين النادي الملكي واللاعب السويدي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وهي نفس الفترة التي تقول فيها الإذاعة الإسبانية إن اللاعب السويدي سيُنْهي فيها تعاقده مع النادي الأميركي، علما أن “أبرا” قد سجل منذ لعبه في الدوري الأميركي 22 هدفا من أصل 25 مباراة لعبها، وهو ما يحتاجه فعليا ريال مدريد الذي يبحث عن “هداف” من “ربع فرصة”.

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