موعد مباراة الريال ضد بلزن والقناة الناقلة

موعد مباراة ريال مدريد ضد فيكتوريا بلزن في دوري أبطال أوروبا

يلتقي اليوم ريال مدريد الإسباني مع فيكتوريا بلزن التشيكي، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا .

تنطلق مباراة ريال مدريد وفيكتوريا بلزن في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، بملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الريال، وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط، خلف سسكا موسكو الروسي صاحب الصدارة بفارق 4 نقاط، وروما الإيطالي “الوصيف” بفارق الأهداف، بينما يحتل فيكتوريا بلزن المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.

ويخوض ريال مدريد مباراة اليوم وسط موجة غضب عارمة تسيطر على جماهير الفريق الملكي جراء التراجع المستمر في الأداء والنتائج، ما دفع الجماهير لإطلاق صافرات الاستهجان ضد اللاعبين في المباراة الأخيرة ضد ليفانتي.

وفشل ريال مدريد في تحقيق الفوز بآخر 4 مباريات بمسابقة الدوري الإسباني بعدما خسر أمام إشبيلية وديبورتيفو ألافيس وليفانتى فيما تعادل مع أتلتيكو مدريد ليتراجع إلى المركز السابع برصيد 14 نقطة في جدول الترتيب، كما خسر مباراته الأخيرة بمسابقة دوري أبطال أوروبا أمام سسكا موسكو الروسي بهدف دون مقابل.

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