ساعة كريستيانو رونالدو في مؤتمر اليوفنتوس.. مصممة خصيصا له وهذا سعرها

شارك النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، في المؤتمر الصجفي الذي عقده فريقه أمس الاثنين، قبل مواجهة ناديه السابق مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “أولد ترافورد”، وهو الذي وصفه بالأمر العاطفي.

وعلى الرغم من تصريحات رونالدو، والتي نالت اهتمام واسع من محبي الساحرة المستديرة، وجمهور الفريقين، قبل المواجهة المنتظرة إلا أن ما لفت الانتباه حقيقة في المؤتمر الصحفي أمس هو الساعة التي ارتداها النجم البرتغالي.

إذ أظهر كريستيانو رونالدو، السوبر ستار ساعته المخصصة للألماس خلال المؤتمر، إذ كان مهاجم يوفنتوس يتحدث في المؤتمر الصحفي، عندما أطلق نسخة الساعة المميزة بقيمة 1.85 مليون جنيه استرليني، وهو ما يقارب 42 مليون و500 ألف، والتي تم تصميمها خصيصا مع 424 الماس الأبيض اللامع.

وقال كريستيانو رونالدو خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “شيء عاطفي كبير بالنسبة لي العودة مجددًا إلى ملعب أولد ترافورد، لقد فزت بالألقاب هنا، السير فيرجسون هو شخص لن أنساه أبدا”.

وأضاف: “يسعدني حقا أن أكون هنا مع يوفنتوس، زملائي في الفريق يساعدونني كثيرًا، كل الناس ساعدوني، أنا سعيد لوجودي في هذا النادي الرائع”.

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