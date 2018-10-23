لاعبو مدريد يعلنون التمرد على بيريز

في ظل اقتراب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، مدرب ريال مدريد كاستيا، أحد الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الحالي للفريق الأول، جولين لوبيتيجي، المرشح لترك منصبه بسبب سوء النتائج في الأسابيع الأخيرة.

فكان قد أعلن برنامج “الترانزستور” في إذاعة “أوندا سيرو” الإسبانية، فإن كبار الفريق لا يرغبون في الاستعانة بالمدرب الأرجنتيني.

ووفقًا للصحفي خوسيه رامون دي لا مورينا، فإن كبار اللاعبين في الفريق، يرون أن سولاري مقرب من إدارة النادي، برئاسة فلورنتينو بيريز، وسوف ينقل لها ما يحدث في غرف الملابس، وهو ما لا يريده هؤلاء اللاعبين.

وأشار الصحفي الإسباني، إلى أن إدارة النادي الملكي ترى في سولاري خيارا لتصحيح الأوضاع حاليا، ولا تراه حلا جذريا لما يحدث في الوقت الراهن.

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