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أرسنال يواصل الاقتراب من الصدارة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

واصل أرسنال نتائجه الإيجابية الفترة الأخيرة بتحقيقه فوزَه العاشر تواليا في جميع المسابقات بعدما تغلّب على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات بالعاصمة لندن في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح ليستر أهداف المباراة عن طريق خطأ مدافع أرسنال الإسباني فيكتور بيريلين والذي سجّل في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة عشرة، لكن الألماني مسعود أوزيل تمكّن من معادلة الكفّة في الدقيقة الخامسة والأربعين، ليضيف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ثاني أهداف الفريق اللندني في الدقيقة الثالثة والستين قبل أن يعود اللاعبُ نفسُه مختتماً ثلاثية أرسنال في الدقيقة السادسة والستين رافعاً رصيد أرسنال إلى إحدى وعشرين نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الصدارة .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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