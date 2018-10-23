أرسنال يواصل الاقتراب من الصدارة

واصل أرسنال نتائجه الإيجابية الفترة الأخيرة بتحقيقه فوزَه العاشر تواليا في جميع المسابقات بعدما تغلّب على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي استضافها ملعب الإمارات بالعاصمة لندن في ختام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

وافتتح ليستر أهداف المباراة عن طريق خطأ مدافع أرسنال الإسباني فيكتور بيريلين والذي سجّل في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة عشرة، لكن الألماني مسعود أوزيل تمكّن من معادلة الكفّة في الدقيقة الخامسة والأربعين، ليضيف الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ ثاني أهداف الفريق اللندني في الدقيقة الثالثة والستين قبل أن يعود اللاعبُ نفسُه مختتماً ثلاثية أرسنال في الدقيقة السادسة والستين رافعاً رصيد أرسنال إلى إحدى وعشرين نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن الصدارة .

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