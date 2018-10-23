السيتي يرحل إلى أوكرانيا لملاقاة شختار

يرحل متصدّر البريمرليغ مانشستر سيتي لملاقاة شختار دونستك الأوكراني وعينه على اقتلاع النقاط الثلاث للاقتراب أكثر من التأهّل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا .

ويأمل أبناء المدرب بيب غوارديولا مواصلة نتائجهم الجيدة في الفترة الأخيرة في الدوري الإنجليزي، إضافة إلى صعودهم إلى وصافة ترتيب مجموعتهم بدوري الأبطال خلف المتصدّر ليون الفرنسي بعدما عاد النجم البلجيكي كيفين دي بروين إلى صفوف الفريق الجولة الماضية.

في حين يمنّي شختار دونسك النفسَ بتسجيل نتيجة إيجابية خاصة أنه يستضيف السيتزن على ملعب دونياس أرينا والذي يُعتبر واحداً من الملاعب الصعبة في القارة الأوروبية .

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