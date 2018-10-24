لجنة المسابقات بصدد تحديد موعد السّوبر والدوري

أخبار ليبيا24- خاص

تستعدّ لجنة تنظيم المسابقات في الاتحاد الليبي لكرة القدم ، لعقد اجتماعها الأول منذ تكليفها مطلع الأسبوع الجاري إلى اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس ؛ لتحديد مواعيد انطلاق الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وكان الاتحاد الليبي قد كلّف الهادي سويطي رئيس اللجنة والحبيب البوسيفي نائبا له ، وبعضوية كلٍّ من عبدالسلام خليل بوسيف وعبدالقادر الصادق جمجوم وعلي حسين عبد الصالح، و يوسف خطاب إمجيحد وعثمان عبد الوكيل مطوع ، وعلي سالم الأحول وعلي عبد السلام أبو ستة.

ومن المحتمل أن تحدِّد لجنة المسابقات السبت المقبل27 أكتوبر موعدًا لمباراة السوبر التي ستجمع النصر بطل الدوري والاتحاد حامل الكأس، فيما سيكون موعد انطلاق الدوري 5 نوفمبر.

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