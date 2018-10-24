فيفا بصدد استحداث بطولتين دوليتين

قال متحدث باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إن الرئيس جياني إنفانتينو سيطرح خططه المثيرة للجدل بشأن إقامة بطولتين دوليتين جديدتين للتصويت يوم الجمعة أمام اجتماع مجلس الفيفا.

ومن المحتمل أن تتسبب عملية التصويت في كيجالي في رواندا في حدوث انقسام كبير في الآراء في ظل معارضة أوروبية قوية للفكرة ومع طلب تقدم به منتدى بطولات الدوري العالمية، الذي يضم 38 رابطة دوري للمحترفين، إلى إنفانتينو الأسبوع الماضي بعدم طرح المسألة للتصويت.

وكشف إنفانتينو عن خططه في مايو لاستحداث بطولة لدوري الأمم حول العالم وكأس العالم للأندية بعد تجديده والتي يقول إنها ستكون مدعومة من جانب مجموعة من المستثمرين “الجادين” المستعدين لإنفاق 25 مليار دولار لمدة 12 عاما تبدأ في 2021.

لكن رابطة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل الدوري الانجليزي الممتاز ودوري الدرجة الأولى الألماني والإسباني وبطولات أخرى، إضافة إلى الاتحاد القاري للعبة كانوا ضمن عدد من المؤسسات الأخرى التي اعترضت على إطلاق الخطة في هذه المرحلة.

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