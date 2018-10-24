تشيلسي يعلن تجديد عقد ماركوس ألونسو حتى 2023

أعلن نادي تشيلسي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز اليوم الأربعاء أن مدافعه ماركوس ألونسو وقع على عقد جديد لمدة خمس سنوات سيبقيه في ستامفورد بريدج حتى 2023.

ورسخ الونسو، الذي انضم لتشيلسي من فيورنتينا في أغسطس 2016، مكانته في مركز الظهير الجناح بالناحية اليسرى من الملعب في فترة المدرب انطونيو كونتي وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري في أول مواسمه.

وأكمل الاسباني ألونسو (27 عاما) فترة تحول ناجحة لشغل مركز الظهير الأيسر منذ تولي ماوريتسيو ساري المسؤولية في بداية الموسم الحالي.

وقال الونسو في بيان “أنا سعيد للبقاء هنا لفترة أطول وان أواصل اللعب مع أحد أفضل الفرق في العالم، مررت بموسمين جيدين للغاية وأتطلع للمزيد”.

وسجل ألونسو 15 هدفا في 92 مباراة مع تشيلسي.

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