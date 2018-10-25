فوز برشلوني أمام عيون ميسي

نادي برشلونة الإسباني من الفوز على ضيفه إنتر ميلانو بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا

وهي المباراة الأولى هذا الموسم التي يخوضها البلاوغرانا بدون نجمه الأول ليونيل ميسي الذي كان حاضرا في المدرجات لمشاهدة اللقاء رفقة ابنه

رافينيا الذي لعب في إنتر الموسم الماضي على سبيل الإعارة كان صاحب الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 32، أما الهدف الثاني كان بتوقيع الظهير جوردي ألبا في الدقيقة 83

ليدخل الفريق إلى مواجهة ريال مدريد بمعنويات عالية خصوصا وأن المباراة ستكون على ملعب الكامب نو، لكن ميسي سيواصل غيابه بعد إصابته الموجعة الأخيرة، وسيشهد العالم أول كلاسيكو بدون ميسي أو غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ 9 أعوام متتالية

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