اخبار الرياضة

فوز برشلوني أمام عيون ميسي

تم النشر منذُ 54 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نادي برشلونة الإسباني من الفوز على ضيفه إنتر ميلانو بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال أوروبا

وهي المباراة الأولى هذا الموسم التي يخوضها البلاوغرانا بدون نجمه الأول ليونيل ميسي الذي كان حاضرا في المدرجات لمشاهدة اللقاء رفقة ابنه

رافينيا الذي لعب في إنتر الموسم الماضي على سبيل الإعارة كان صاحب الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 32، أما الهدف الثاني كان بتوقيع الظهير جوردي ألبا في الدقيقة 83

ليدخل الفريق إلى مواجهة ريال مدريد بمعنويات عالية خصوصا وأن المباراة ستكون على ملعب الكامب نو، لكن ميسي سيواصل غيابه بعد إصابته الموجعة الأخيرة، وسيشهد العالم أول كلاسيكو بدون ميسي أو غريمه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ 9 أعوام متتالية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك